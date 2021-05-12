Госдума наделила ПФР новыми полномочиями

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Законопроект приняла Госдума во втором чтении Фото:

Пенсионный фонд России (ПФР) будет информировать граждан о размере пенсий. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении.

«ПФР наделяется новой функцией — инициативное информирование застрахованного лица о предполагаемом размере страховой пенсии по старости», — сообщает Regnum.

Сообщать о размере пенсии будут раз в три года людям от 45 лет. Информировать будут автоматически через личный кабинет портала Госуслуги или по заявлению.

Минтруд изменит правила получения доплат к пенсии. Согласно новому законопроекту, пенсионеры смогут получить доплату без заявления, сообщает «Национальная служба новостей». Безработные тоже могут получить пенсию. Человек получает пенсионные коэффициенты во время ухода за детьми и службы в армии, пишет Nation News.

Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать пенсию. Выплата состоит из количества пенсионных коэффициентов, умноженных на их стоимость в год выхода на пенсию, а также фиксированной выплаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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