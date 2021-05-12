Госдума наделила ПФР новыми полномочиями

Законопроект приняла Госдума во втором чтении Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пенсионный фонд России (ПФР) будет информировать граждан о размере пенсий. Такой законопроект приняла Госдума во втором чтении.

«ПФР наделяется новой функцией — инициативное информирование застрахованного лица о предполагаемом размере страховой пенсии по старости», — сообщает Regnum.

Сообщать о размере пенсии будут раз в три года людям от 45 лет. Информировать будут автоматически через личный кабинет портала Госуслуги или по заявлению.

Минтруд изменит правила получения доплат к пенсии. Согласно новому законопроекту, пенсионеры смогут получить доплату без заявления, сообщает «Национальная служба новостей». Безработные тоже могут получить пенсию. Человек получает пенсионные коэффициенты во время ухода за детьми и службы в армии, пишет Nation News.

Ранее россиянам объяснили, как самостоятельно рассчитать пенсию. Выплата состоит из количества пенсионных коэффициентов, умноженных на их стоимость в год выхода на пенсию, а также фиксированной выплаты.