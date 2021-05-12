ГИБДД массово запустила скрытые проверки водителей

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Виды города. Москва, гибдд, дпс, инспектор
Инспекторы будут дежурить на гражданских автомобилях Фото:

Сотрудники ГИБДД в патрульных автомобилях без опознавательных знаков будут дежурить рядом с аварийными местами. О скрытых проверках рассказали в подразделениях Госавтоинспекции разных регионов.

«Инспекторы ГИБДД на регулярной основе осуществляют „скрытое патрулирование“, которое дает возможность осуществлять более полный контроль за дорожным движением», — цитирует пресс-службу ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Autonews. По словам правоохранителей, так водители не смогут предупреждать друг друга о постах ГАИ. Без мигалок, синих полос по бокам и других характерных знаков опознать машину ГИБДД будет сложно.

Передвигаясь на гражданском автомобиле инспекторы будут снимать нарушения на видео и отправлять ближайшему экипажу ДПС, который будет задерживать водителей о оформлять протоколы. Чаще всего так ловят тех, кто выезжает на встречную полосу — за это могут выписать штраф в размере 5 000 рубле или лишить прав на 6 месяцев.

Такие скрытые проверки ГИБДД абсолютно законны. К патрульным автомобилям могут относиться машины без специальной цветографической окраски, стационарных устройств для подачи специальных звуковых и световых сигналов.

Ранее ГИБДД по ошибке массового наказали водителей за выезд на выделенную полосу в московских Химках. Водители попали в ловушку из-за временной разметки. ГИБДД вернула водителям деньги за штрафы.

Ранее водителей предупредили о неожиданных штрафах за большую трещину на лобовом стекле или отсутствие зеркала заднего вида. Остановка или парковка автомобиля в неположенном месте также является поводом для штрафов, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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