Мишустин предложил ввести в России новый налог

Дополнительные налоги коснутся предпринимателей, выводящих деньги из страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компании, которые агрессивно выводят прибыль за рубеж, должны платить дополнительные налоги. С таким заявлением в Госдуме выступил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Та самая жадность, мы сегодня говорили об этом. Она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны, где работают эти предприятия, где работают эти люди. В этом смысле, я считаю, что это абсолютно оправданный подход», — сказал Мишустин в ходе своего доклада. Трансляция ведется на сайте нижней палаты парламента.

Премьер-министр рассказал, что правительство ждет предложений от депутатов. Он отметил, что предложения не должны отбить у бизнеса желание создавать и экспортировать новый продукт. «Здесь должен быть баланс», — сказал он. Мишустин сообщил, что в регионах должно оставаться больше доходов, чтобы люди видели, что компания платит и создает инфраструктуру для социального развития.

В Госдуме предложили отменить часть налогов для предпринимателей. Для бизнеса стоит отменить имущественный и земельный налоги, передает Nation News. Крупные компании с офисами в Нидерландах, будут платить повышенные налоги. Об этом сообщает «Национальная служба новостей» со ссылкой на финансового аналитика Игоря Николаева.