Союз автошкол предрек закрытие части школ из-за проверок ГИБДД

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Автомобиль. Учебные машины Челябинск., авто, автошкола, знак у, учебная, вождение, учебная машина
Образовательным организациям, которые работают честно, нечего бояться, заявил Александр Ачкасов Фото:

Наделение ГИБДД правом проводить дополнительные проверки автошкол заставит уйти с рынка «серые» и виртуальные образовательные организации, из-за которых снижается качество обучения водителей. Председатель правления «Союза автошкол Москвы» и «Союза автошкол России» Александр Ачкасов.

Ранее глава Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева и президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева выступили против законопроекта, согласно которому инспекторы будут проверять учебные классы, площадки и автомобили и смогут приостанавливать действие разрешительных документов. Эксперты уверены, что эта инициатива противоречит законодательству и приведет к росту коррупции.

«Мы будем рады проверке, мы приветствуем проверки, мы за проверки, будем в ладоши хлопать, потому что нерадивые, резиновые школы, которых не существует, уйдут с рынка. Нам нечего скрывать, мы только за. Нас проверяет департамент образования, Министерство образования, которое нам лицензии выдает», — рассказал URA.RU Ачкасов. Он добавил, что сейчас ГИБДД проверяет автошколы лишь один раз на соответствие материально-технической базы требованиям примерным программам подготовки водителей.

По мнению собеседника агентства, автошколам, которые работают честно, нечего бояться. «Мы будем инспекторов ГИБДД чаем поить, кофе поить и музыку будем заказывать, оркестр, чтобы они к нам приходили на проверку. У нас есть, что показать, у нас есть классы, преподаватели, материально-техническая база», — объяснил председатель правления «Союза автошкол России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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