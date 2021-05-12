Источник: коми-пермяцкого мэра подставили из-за праймериз ЕР

Источник: коми-пермяцких учителей заставляют участвовать в праймериз «Единой России» Фото: Ритис Бараускас © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Глава Кудымкарского муниципального округа (Пермский край) Алексей Плотников якобы лично дал указание обязать местных педагогов участвовать в праймериз «Единой России». Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, говорит, что такую идею подсказал мэру бывший зам Сергей Пономарев, а исполнителем стала глава местных единороссов Татьяна Снигирева.

«Идею с обязательным участием учителей в праймериз Плотникову подкинул Пономарев. А он не оценил последствия и разрешил такое», — рассказал URA.RU инсайдер. Другой собеседник агентства, близкий к краевой власти, допустил такое развитие событий и пояснил, что многие главы «перегибают на местах».

Связаться с Плотниковым корреспонденту URA.RU не удалось — он не ответил на звонки. Впоследствии перезвонил, но, узнав, что попал в редакцию, тут же бросил трубку. Снигирева в беседе с URA.RU отрицает информацию о том, что на встрече с руководителями местных школ говорила про обязательность участия в праймериз. После вопроса об участии в этой схеме Плотникова положила трубку.

Руководство регионального отделения «Единой России» говорит, что никаких установок об обязательном участии педагогов в предстоящем праймериз нет. Для обеспечения чистоты проведения предварительного голосования там готовы реагировать на подобные факты и проводить проверку с выездом в территорию. При этом в исполкоме партии сообщили URA.RU, что подобных жалоб в их адрес не поступало.

Праймериз «Единой России» пройдут в конце мая. Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми. Выборы в эти представительные органы пройдут 19 сентября 2021 года.