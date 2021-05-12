Пользователи соцсетей возмутились скрытыми проверками ГИБДД. «Их самих надо штрафовать»

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Профилактическое мероприятие ГИБДД по выявлению нарушителей. Магнитогорск, рейд, гибдд, проверка автомобиля
В соцсетях считают, что ГИБДД нашли возможность для большего сбора штрафов Фото:

В социальных сетях обсудили скрытые проверки Госавтоинспекции. Пользователи сочли их незаконными и призвали штрафовать инспекторов.

Сотрудники ГИБДД в патрульных автомобилях без опознавательных знаков будут дежурить рядом с аварийными местами. Они будут снимать нарушения на видео и отправлять ближайшему экипажу ДПС, который будет задерживать водителей и оформлять протоколы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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