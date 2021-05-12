В соцсетях считают, что ГИБДД нашли возможность для большего сбора штрафов
В социальных сетях обсудили скрытые проверки Госавтоинспекции. Пользователи сочли их незаконными и призвали штрафовать инспекторов.
Сотрудники ГИБДД в патрульных автомобилях без опознавательных знаков будут дежурить рядом с аварийными местами. Они будут снимать нарушения на видео и отправлять ближайшему экипажу ДПС, который будет задерживать водителей и оформлять протоколы.
Пользователи заявили, что протоколы составленные таким способом можно опротестовать
В соцсетях считают, что новые проверки противоречат указам президента России Владимира Путина
Инициатива ГИБДД расстроила пользователей
Пользователи сочли нововведение поводом для сбора денег с населения
Некоторые поделились лайфхаком, который поможет избежать штрафов
Для сотрудников ГИБДД предложили наказание
Подписывайтесь на URA.RU в