12 мая 2021

Аналитик раскрыл, на сколько вырастут цены в России до конца года

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Рост цен в РФ продолжится до середины года Фото:
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Экономический кризис 2020

Рост цен в России продолжится до середины года, однако инфляция не выйдет за пределы 5,5% и резко пойдет вниз во втором полугодии — до 4,2%. Об этом заявил гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко.

«Наш макроэкономический блок прогнозирует, что рост цен в целом удастся удержать: он не выйдет за пределы 5,5% до середины года и резко пойдет вниз во втором полугодии — до 4,2%», — рассказал он в беседе с «Известиями». Он также отметил, что Минэк в последнем своем прогнозе ожидает инфляцию в 4,7%. Но это, на его взгляд, слишком оптимистично.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, почему растут цены на социально важные продукты. По его словам, во всем виновата жадность ретейлеров и производителей, передает Nation News. Независимый экономист Антон Шабанов считает, что откат назад цен на продукты будет невозможен, пишет «Национальная служба новостей». По мнению вице-президента «Российского зернового союза» Александра Корбута, государству необходимо работать над повышением доходов граждан, чтобы россияне могли позволить себе все необходимые товары.

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© Служба новостей «URA.RU»
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