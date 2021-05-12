Производители дали совет Мишустину после обвинения в жадности

Производители посоветовали правительству бороться с падением доходов населения, а не с ростом цен на продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Государству необходимо работать над повышением доходов граждан, чтобы россияне могли позволить себе все необходимые товары. Об этом в беседе с URA.RU заявил вице-президент «Российского зернового союза» Александр Корбут.

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин в ходе отчета перед парламентом заявил, что цены на социально значимые товары в России растут из-за жадности производителей и ретейлеров. Также он сообщил, что цены на бензин растут из-за желания производителей топлива заработать, а власти будут сдерживать рост всеми доступными способами.

«Я не уверен, что здесь стоит вопрос о какой-то жадности особенно производителей. И в материалах было сказано, что производители среагировали на изменения цен мирового рынка, соответственно они активизировали экспорт. По нашему законодательству цель предпринимательской деятельности — получение прибыли. А цель государства — это забота о доходах населения и обеспечения для них доступности продовольствия», — сказал Корбут. Он отметил, что на рост цен повлияли издержки производства, ослабление рубля, подорожание металла и других ресурсов. А там где просто жадность работают механизмы антимонопольных служб. «Лучший способ бороться с жадностью — развитие конкуренции и повышение доходов населения», — поделился собеседник агентства.

С тем, что рост цен не связан с теми причинами которые назвал Мишустин согласился гендиректор «Национального союза производителей молока» Артем Белов. «По итогам 2020 года себестоимость производства сырого молока в России в среднем выросла на 18%, переработки на пять — семь процентов. Цена на полке выросли примерно на 3,5%. Можно сделать вывод, что производители молока сдерживали цены», — сказал Белов. По его словам, на затраты изготовителей влияют слабый рубль, рост тарифов естественных монополий и затраты, связанные с зарубежными компонентами. «В результате у нас серьезный рост себестоимости, который не покрывается ценой по которой мы продаем свою продукцию», — заключил представитель союза в разговоре с корреспондентом.