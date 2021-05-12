Уходящего начальника наградили знаком отличия перед отставкой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Начальник Управления архивами Свердловской области Александр Капустин в ближайшее время уйдет в отставку. Его место займет заместитель председателя Уставного суда региона Роман Тараборин. Об этом сообщили источники URA.RU, знакомые с кадровыми перестановками.

«Директора всей архивной службы Свердловской области Александра Капустина отправляют на пенсию. Курирующий архивы заместитель губернатора Азат Салихов пролоббировал назначение на архивы Романа Тараборина из Уставного суда. Губернатор уже подписал указ», — уточнил собеседник.

В департаменте информационной политики свердловского правительства не подтвердили и не опровергли информацию. «Департамент информационной политики не комментирует назначения и отставки до того, как они состоялись», — сообщили там.

Капустин несколько дней назад был награжден знаком отличия Свердловской области «За заслуги перед Свердловской областью». Подобный маневр прошел перед уходом на пенсию министра финансов Галины Кулаченко, которая также получила знак отличия «За заслуги перед Свердловской областью».

В структуру архивной службы Свердловской области входят шесть областных государственных архивов, четыре из которых находятся в Екатеринбурге. В государственных архивах трудится более 300 специалистов. В архивах есть часть не рассекреченных документов.