12 мая 2021
11 мая 2021

В Курганской области ослабили карантин ради праздников

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, праздник, 9 мая, зрители
Послабления коснутся мероприятий, которые пройдут с 13 по 15 мая (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Курганской области оперштаб по борьбе с коронавирусом разрешил проводить мероприятия, посвященные празднованию дня рождения Александра Невского и акции «Ночь музеев». Данная информация 13 мая была размещена в группе соцсети «ВКонтакте» областного департамента экономического развития.

«Разрешить проведение праздничных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения Александра Невского 13 мая 2021 года на открытых площадках, определенных органами управления культурой», — указано в документе. Мероприятия будут проводить с соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

В том же документе указано, что в музеях региона разрешено проводить мероприятия Всероссийской акции «Ночь музеев». Данная акция пройдет с 14 по 15 мая.

Ранее в Курганской области смягчили коронавирусные ограничения для мероприятий, связанных с празднованием Дня Победы. Аналогичные послабления были введены в области для мероприятий, посвященных Дню космонавтики и празднованию Масленицы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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