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30 апреля 2021

В Кургане смягчили коронавирусные ограничения ради праздника

© Служба новостей «URA.RU»
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Город перед праздником 9 мая. Курган, 9 мая, украшение города, день победы, флаг победы
Оперштаб разрешил провести в Кургане концерты в День Победы Фото:
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Коронавирус COVID-19

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в Курганской области разрешил проводить в регионе концерты и интерактивные мероприятия, посвященные Дню Победы. Решение об этом принято 4 мая. Выписка из решения оперштаба опубликована на сайте областного правительства.

«Разрешить проведение 9 мая 2021 года Парада Победы в усеченном формате, концертных и интерактивных мероприятий, посвященных Дню Победы», — говорится в решении оперштаба. Обязательным условием проведения праздника является соблюдение санитарно-противоэпидемических требований.

Участники коллективов, принимающие участие в концертах, должны пройти выборочное лабораторное обследование на COVID-19 не ранее чем за 72 часа до прибытия на место проведения мероприятия. Жителям и гостям Курганской области рекомендовано соблюдать на празднике масочный режим. Как пояснили URA.RU в оперштабе, усеченный формат Парада Победы, в частности, предполагает отказ от показательных выступлений.

В день 76-й годовщины Победы в Кургане пройдет митинг-парад, сообщало ранее URA.RU. Также запланированы концерты на нескольких площадках, а на Центральной площади выступит группа «Яхонт». В 22 часа состоится салют. В День Победы в городе перекроют некоторые центральные улицы. Ежегодная акция «Бессмертный полк» в этом году пройдет в онлайн-режиме.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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