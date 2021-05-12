СМИ узнали, где проверят психику казанского стрелка

Стало известно, что Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе № 175, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Поводом для назначения экспертизы послужило неадекватное поведение стрелка. Об этом сообщает «Говорит Москва» с ссылкой на ТАСС.
«Исследования проведут в Институте имени Сербского. <…> Нынешнее состояние Галявиева характеризуется неадекватным поведением, что мешает следователям работать с ним», — сообщает «Говорит Москва».
Раннее, в школе №175 в Казани произошла стрельба. Ее устроил бывший выпускник школы 19-летний Ильназ Галявиев. Он пронес в школу оружие и начал расстреливать учеников. В результате погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали. Преступника задержала полиция, сейчас он находится под стражей и ожидает приговора. По информации RT, свою вину Галявиев признал полностью.
Подписывайтесь на URA.RU в