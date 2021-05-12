12 мая 2021

СМИ узнали, где проверят психику казанского стрелка

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Оружие и патроны. Челябинск, убийство, оружие, бандитизм, терроризм, стрельба, ружье, бойня
Поведение стрелка определяется как неадекватное Фото:

Стало известно, что Ильназ Галявиев, устроивший 11 мая стрельбу в казанской школе № 175, пройдет психолого-психиатрическую экспертизу в Москве. Поводом для назначения экспертизы послужило неадекватное поведение стрелка. Об этом сообщает «Говорит Москва» с ссылкой на ТАСС.

«Исследования проведут в Институте имени Сербского. <…> Нынешнее состояние Галявиева характеризуется неадекватным поведением, что мешает следователям работать с ним», — сообщает «Говорит Москва».

Раннее, в школе №175 в Казани произошла стрельба. Ее устроил бывший выпускник школы 19-летний Ильназ Галявиев. Он пронес в школу оружие и начал расстреливать учеников. В результате погибли девять человек, десятки учеников и работников школы пострадали. Преступника задержала полиция, сейчас он находится под стражей и ожидает приговора. По информации RT, свою вину Галявиев признал полностью.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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