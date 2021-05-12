12 мая 2021
11 мая 2021

Челябинцы выступили против метро, деньги на которое обещал Путин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Челябинское метро. Архивы разных лет. Челябинск, челябинское метро
Метро в Челябинске строится с 1992 года Фото:

Более 40% жителей Челябинска высказались против продолжения строительства метро. Такой результат получили социологи челябинского филиала РАНХиГС. Социолог Сергей Зырянов рассказал URA.RU, с чем связаны такие настроения.

«Мнения разделились примерно поровну, но еще в 2017 году за метро голосовали намного больше горожан. Думаю, дело в разочарованности челябинцев продолжительной историей строительства», — заявил URA.RU Зырянов. Академик добавил, что властям необходимо в доступной форме донести свою готовность решить проблему в понятные сроки, заручившись федеральной поддержкой, о которой в апреле заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.

«У челябинцев начинают преобладать скептические настроения. Люди оценивают скорее саму идею окончания строительства, в которую постепенно перестают верить, чем реальные перспективы», — уточнил URA.RU Зырянов. Он добавил, что ситуация сложилась патовая — на поддержания нынешнего состояния подземки нужно до миллиарда рублей ежегодно, а строительство не ведется. Ответ «метро не нужно» дали 22,8% опрошенных, 19,8% — «скорее нет необходимости», что в сумме дало 40% против строительства. Затруднились ответить 11,3%. Ответ «крайне необходимо» выбрали 21,5% респондентов, «скорее необходимо» —24,7%.

Ожидается, что проект и схема метро будут изменены. Под землю могут запустить трамваи, которые пройдут по уже построенным магистралям. Такой вариант обсуждали во время визита в Челябинск вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который вместе с губернатором Алексеем Текслером спускался в недостроенную подземку.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск» и в viber-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...