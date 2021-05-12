Челябинцы выступили против метро, деньги на которое обещал Путин

Метро в Челябинске строится с 1992 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Более 40% жителей Челябинска высказались против продолжения строительства метро. Такой результат получили социологи челябинского филиала РАНХиГС. Социолог Сергей Зырянов рассказал URA.RU, с чем связаны такие настроения.

«Мнения разделились примерно поровну, но еще в 2017 году за метро голосовали намного больше горожан. Думаю, дело в разочарованности челябинцев продолжительной историей строительства», — заявил URA.RU Зырянов. Академик добавил, что властям необходимо в доступной форме донести свою готовность решить проблему в понятные сроки, заручившись федеральной поддержкой, о которой в апреле заявил президент РФ Владимир Путин во время выступления с посланием Федеральному собранию.

«У челябинцев начинают преобладать скептические настроения. Люди оценивают скорее саму идею окончания строительства, в которую постепенно перестают верить, чем реальные перспективы», — уточнил URA.RU Зырянов. Он добавил, что ситуация сложилась патовая — на поддержания нынешнего состояния подземки нужно до миллиарда рублей ежегодно, а строительство не ведется. Ответ «метро не нужно» дали 22,8% опрошенных, 19,8% — «скорее нет необходимости», что в сумме дало 40% против строительства. Затруднились ответить 11,3%. Ответ «крайне необходимо» выбрали 21,5% респондентов, «скорее необходимо» —24,7%.

Ожидается, что проект и схема метро будут изменены. Под землю могут запустить трамваи, которые пройдут по уже построенным магистралям. Такой вариант обсуждали во время визита в Челябинск вице-премьера РФ Марата Хуснуллина, который вместе с губернатором Алексеем Текслером спускался в недостроенную подземку.