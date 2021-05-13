Прилепин назвал новый Майдан на Украине главной целью СР

Писатель мечтает о смене власти на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

Писатель Захар Прилепин заявил, что переворот на Украине является одной из глобальных целей партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», в которой он состоит. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Мы движемся к этой цели непрестанно: своими текстами, друзьями, переписками, участием в мирных и военных действиях. Вся наша жизнь посвящена огромной, глобальной цели», — заявил URA.RU Прилепин. Он отметил, что «Справедливая Россия» всегда будет радикальнее «Единой России», у партии всегда будут более жесткие прямолинейные и далекие цели. «Какие-то вещи — касающиеся, скажем, отмены пенсионной реформы, они не произнесут. Вещи, касающиеся изменения конституции и сдачи недр народу — они не произнесут. Вещи, касающиеся того, что необходимо расширять донецкие и луганские республики и двигаться к фактическому перевороту в Киеве — они не произнесут. А мы произнесем и ставим цели гораздо более далекие», — подытожил Прилепин.

Публицист также раскрыл, по какому сценарию, по его мнению, может пройти новый Майдан. «Я надеюсь, что люди в Киеве выйдут рано или поздно на очередной майдан, в котором добровольцы из России, российские дипломатические и правозащитные службы примут деятельное участие — зримое и незримое, — рассказал Прилепин. — Вследствие чего придет избранная украинским народом украинская легитимная власть глубоко прорусского характера, которая с нами организует совместное союзное государство. Так это должно выглядеть. Детали, конечно же, будут решаться спонтанно, ситуативно и импровизационно».

«Этот майдан может произойти через месяц, через год, может произойти в любой момент, потому что, согласно социологии, на Украине до половины населения готовы ставить на пророссийские силы, — уверен публицист. — Безусловно, Украина — это место, где нам надо самым активным образом работать. И чем лучше вкладываемся, тем быстрее произойдет».

Захар Прилепин — известный российский писатель, в прошлом сотрудник нижегородского ОМОНа, принимал участие в боевых действиях в Чечне. В 2014 году осудил государственный переворот на Украине. Когда началась война в Донбассе, поехал добровольцем и почти два года служил в звании майора заместителем командира батальона спецназа по работе с личным составом в армии ДНР. В апреле 2021 года Прилепин объявил о том, что намерен сформировать новый добровольческий батальон для армии ДНР.