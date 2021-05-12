12 мая 2021

На челябинской трассе на несколько месяцев ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Автодорога М5. Челябинск, м5, автодорога, автотранспорт, трасса м5
В Челябинской области начинается сезон долгих дорожных ремонтов Фото:

В Челябинской области вводят ограничения сразу на двух участках федеральной трассы М5 «Урал» между Челябинском и Башкортостаном. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ «Упрдор „Южный Урал“».

«Реверсивное движение с 17 мая по 20 сентября будет действовать в районе города Златоуста на участке от 1754-го до 1763 километра. В эти же сроки на выезде из Челябинска в сторону Уфы (от 1860-го до 1871 километра) транспорт будет двигаться по одной полосе правого проезда», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. Ограничения вводятся для замены

Кроме того, с 13 мая по 10 октября будет закрыт для машин мост над участке трассы М5 между Челябинском и Екатеринбургом — возле поселка Башакуль в Аргаяшском районе. До 20 октября будут реконструировать также участок с 43 по 50 километр (в районе поселков Чишма и Смольное). Там для транспорта оставят одну полосу левого проезда.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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