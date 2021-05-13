На трассе между Челябинском и Екатеринбургом ограничат движение

Водителей просят следить за знаками и заранее планировать маршрут Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Путепровод через федеральную трассу М5 «Урал» возле поселка Башакуль (Челябинская область) будет закрыт для транспорта до середины осени. Об этом сообщили URA.RU в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с ремонтом на путепроводе через автодорогу федерального значения М5 „Урал“, подъезд к Екатеринбургу, на 66 километре (рядом с поселком Башакуль в Аргаяшском районе) вводится временное ограничение движения. Сооружение будет закрыто для транспорта с с 13 мая по 10 октября 2021 года», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

С 7 мая и до 20 октября в связи дорожными работами также введены ограничения на участке с 43 по 50 километр (в районе поселков Чишма и Смольное). Машины смогут двигаться по одной полосе левого проезда.

До конца 2021 года на трассе между Челябинском и Екатеринбургом реконструируют, расширив до четырех полос, 12 километров дороги с двухполосным движением. Еще 17,6 километра капитально отремонтируют в 2022 году. В итоге трасса М5 между двумя крупнейшими городами Урала станет четырехполосной на всем протяжении.