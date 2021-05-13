Экономист из Москвы раскритиковал челябинского экс-замгубернатора

Руслан Гаттаров курировал в Челябинской области экономблок Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экономист из Москвы Наталья Зубаревич на форуме «Будущее города-2021», который прошел в Челябинске 12 мая, негативно высказалась относительно бывшего вице-губернатора Руслана Гаттарова, который курировал в правительстве региона экономблок. В разговоре с URA.RU профессор МГУ подтвердила свою оценку.

«Разговор о Гаттарове зашел случайно. Зубаревич вспомнила, что Борис Дубровский (экс-губернатор Челябинской области) привозил группу чиновников в Москву на обучение, среди них был Гаттаров. В разговоре она сразу оценила его некомпетентность. Она подумала, что Гаттаров курирует внутреннюю политику, и удивилась, что он отвечает за экономику», — заявил URA.RU один из участников форума.

URA.RU удалось связаться с Зубаревич, которая подтвердила свою невысокую оценку бывшего вице-губернатора. «Меня не устраивают его профессиональные и личные качества. Таково мое мнение», — заявила она URA.RU. Зубаревич является директором региональной программы Независимого института социальной политики и профессором МГУ. «Это ее личное оценочное мнение, не вижу смысла его комментировать», — заявил URA.RU Гаттаров.

Гаттаров с 2010 по февраль 2014 года представлял в Совете Федерации исполнительную власть Челябинской области. Борис Дубровский, став губернатором, отозвал его с поста сенатора и назначил своим заместителем по экономике. Алексей Текслер, возглавивший регион в марте 2019 года, в конце мая того же года отправил Гаттарова в отставку. Экс-чиновник вернулся в Москву.