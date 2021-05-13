Комитет Госдумы по образованию: в России отменят ЕГЭ

Депутат Максим Зайцев уверен, что в ближайшее время в России отменят ЕГЭ (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В России могут отказаться от системы ЕГЭ. Об этом в беседе с URA.RU сообщил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев.

«Не в этом году, но то, что его отменят, я практически в этом уверен. ЕГЭ, как сама система, себя не оправдала и возвращение к традиционному формату, оно, конечно, должно быть. В том числе в этом заинтересованы ВУЗы, и в этом заинтересованы люди. Но поскольку систему принимали в течение 15 лет, процесс выхода из этой системы тоже займет достаточно долгое время», — подчеркнул Зайцев.

По словам спикера, вопросы по поводу несостоятельности и отмены ЕГЭ в России в комитете Госдумы по образованию и науке поднимаются постоянно. «Вся информация, которая к нам приходит, конечно, говорит о том, что ребята с 1 класса готовятся к ЕГЭ не столько уделяя время предметам, а именно у них с самого детства закладывается, что нужно сдать некий ЕГЭ и они к нему все время готовятся. То есть вопрос не в знаниях, а в получении высоких баллов», — добавил он.

Ранее о необходимости отмены в России ЕГЭ в своем telegram-канале заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой. Он отметил, что качество образования падает и нужно думать сейчас не о техническом оснащении, а о том, как вернуться к традиционному русскому образованию, где содержание было важнее формы.