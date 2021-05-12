Росстат опубликовал список самых подорожавших в Кургане продуктов

В Кургане дорожают продукты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане самыми подорожавшими за год продуктами стали картофель, сахар и яйца. Информация об этом опубликована на сайте Свердловскстата (подразделение Росстата).

В таблице публикуются сравнительные данные цен на продукты за апрель 2020 и апрель 2021 годов. «Картофель за год подорожал на 60% (до 34,7 рублей за кг). Сахар повысился в цене на 46% (52,6 рублей за кг). Десяток куриных яиц подорожал на 34% (88,4 рублей за кг)», — говорится в информации.

На 29% с апреля 2020 года подорожала гречка. За килограмм крупы курганцы платили 111 рублей. На 27% подорожало подсолнечное масло (128,8 рублей за килограмм). Куры поднялись в цене на 17% (167,5 рублей за кг).

Чуть ранее URA.RU писало, что в магазинах Кургана подорожали овощи. Также выросли цены на детское питание, консервы и гречку. Наибольший рост стоимости с 27 апреля по 4 мая зафиксирован на огурцы. Они прибавили в цене 13%, достигнув 151 рубля за килограмм. Капуста подорожала на 9% (29 рублей за кг). Картофель прибавил в цене 8% — за килограмм курганцы платили 37,5 рублей.