Суд выпустил Ройзмана из-под ареста за организацию митингов

Евгению Ройзману сократили срок ареста до одних суток Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бывшему мэру Екатеринбурга Евгению Ройзману сократили до одних суток срок ареста за организацию несанкицонированных митингов в поддержку в поддержку Алексея Навального 31 января и 21 апреля. Такое решение принял Свердловский областной суд, сообщила URA.RU адвокат политика Юлия Федотова. Днем ранее Ройзмана приговорили к девяти суткам ареста за организацию обеих акций.

«По организации акций 31 января и 21 апреля срок сократили до одних суток. Ждем, что уже сегодня Ройзмана отпустят и его можно будет забирать из спецприемника», — сказала Федотова, подававшая апелляцию в Свердловский облсуд.

12 мая Октябрьский районный суд рассмотрел два дела в отношении Ройзмана. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Адвокат Федотова утверждала, что одного человека нельзя осудить одновременно и как участника, и как организатора акции.

В январе и апреле Ройзман участвовал в несанкционированных митингах в поддержку Алексея Навального. За акции 23 и 31 января суд оштрафовал его на общую сумму 40 тысяч рублей. Утром 12 мая полиция составила в отношении Ройзмана еще три протокола — как об организации митингов, так и об участии в них.