12 мая 2021

В Тюмени поймали мужчину, подложившего муляж бомбы в жилой дом

© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменца будут судить за ложное сообщение о терроризме Фото:

Сотрудники тюменской полиции и ФСБ установили личность мужчины, который накануне изготовил муляж бомбы и сообщил о возможном взрыве силовикам. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

«Полицейские совместно с сотрудниками регионального УФСБ установили личность мужчины, который разместил муляж бомбы в доме на Мельникайте, 129. Преступником оказался ранее судимый 38-летний тюменец. Он во всем сознался», — рассказали URA.RU в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В отношении тюменца возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ — «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Ему грозит штраф в сотни тысяч рублей, ограничение свободы либо принудительные работы.

Как сообщил URA.RU собственный источник, близкий к силовым структурам, пойманный мужчина — житель дома, который эвакуировали накануне. «Был пьян. Решил проверить, как сработают правоохранительные органы», — пояснил собеседник агентства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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