Писатель раскрыл, почему выдвинул Путина на Нобелевскую премию

Сергей Комков дважды выдвигал Путна на премию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Академик и писатель Сергей Комков рассказал, за какие заслуги выдвигал кандидатов на Нобелевскую премию. Критерии, по которым оценивался каждый, включая президента России Владимира Путина, он раскрыл в беседе с URA.RU.

«Сейчас я выдвинул Путина за то, что он сумел грамотно организовать кампанию по борьбе с COVID-19 в РФ и оказать помощь более 20 странам мира», — пояснил Комков. Также важным критерием для него послужило то, что в российской Конституции прописали понятие бог. Это способствовало укреплению отношений между религиозными конфессиями и повысило авторитет государства, уверен Комков. Писатель отметил, что не будет гадать, какие шансы на победу имеет Путин.

«В 2014 году я номинировал Владимира Владимировича Путина за решение конфликтной ситуации в Сирии. В 2015 году я номинировал президента Чешской Республики пана Милоша Земана за его разумную и грамотную политику в отношении России и того, что произошло у нас с Крымом», — сказал Комков.

Писатель рассказал, что сейчас завершилось оформление всех заявок. Всем, от кого были отправлены заявки, разослали уведомления о том, что предложенный человек будет рассмотрен в качестве кандидата. Результат будет объявлен на официальной церемонии уже в октябре. «Все результаты держатся в секрете по регламенту Нобелевского комитета в течении 50 лет», — подчеркнул Комков. По его словам, по каждой конкретной персоне могут иметь данные только те, кто подавал заявки.

Президента России Владимира Путина включили в список кандидатов на Нобелевскую премию мира-2021. Предварительное количество номинированных составило 286 человек. Путина выдвигали на премию в 2007-м, 2013-м, 2014-м и 2016 годах.