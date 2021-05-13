СК восстановил хронологию бойни в казанской гимназии

Во время стрельбы ружье дало осечку Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе

Выпускник 175-й казанской гимназии Ильназ Галявиев, убивший девять и ранивший три десятка человек 11 мая, готовился к преступлению месяц. Такими данными поделились представители Следственного комитета РФ.

«Практически сразу было установлено, что преступление, которое совершил Галявиев, не было спонтанным. К нападению на гимназию злоумышленник мог готовиться с апреля», — приводит информацию «Коммерсант».

В апреле Галявиев получил разрешение на приобретение оружия и за 30 тысяч рублей купил полуавтоматическое ружье Hatsan Escort и патроны.

В интернете он нашел рецепт приготовления взрывчатки. Он сделал две бомбы, одну оставил в квартире, а со второй отправился в школу.

Проникнув в школу, он сразу ранил одного из учителей.

После этого он привел в действие бомбу, которую заложил у класса английского языка.

Галявиев ходил по коридорам и пытался открыть двери классов, стреляя в учеников и учителей, которых видел.

Ружье дало осечку, и, пока стрелок перезаряжал оружие, у школьников и учителей было время убежать.

На третьем этаже он зашел в 8 «а» класс.

Выпустив пять зарядов в учителя и школьников, преступник перезарядил ружье и продолжил стрелять. Затем из окна этого класса он вел огонь по детям, которые, выбравшись из школы, пытались убежать.

В это время вахтер нажала тревожную кнопку, и на место происшествия прибыли представители Росгвардии. Галявиев снял с себя разгрузку, оставил ружье и сдался. Сопротивления он не оказывал.

Сообщается также, что в 2020 году у Галяева выявили тяжелое заболевание, а незадолго до теракта родственники, с которым он проживал, уехали на дачу, потому что находиться под одной крышей с ним было невозможно. По данным RT, в результате стрельбы погибли семь детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава Минздрава России Михаил Мурашко на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством 13 мая заявил, что три ребенка остаются в тяжелом состоянии.