12 мая 2021

Ройзман сделал заявление после освобождения от ареста

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Ройзман в отделе полиции №7 Октябрьского района города Екатеринбурга, ройзман евгений
Евгений Ройзман вместо девяти суток отбыл всего одни Фото:

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, арестованный за участие в несанкционированных митингах в поддержку Навального, удивился, что его выпустили раньше назначенного судом срока. Об этом он заявил после выхода из специзолятора, где провел сутки, передает корреспондент URA.RU.

«Не знал, что выйду, сам удивился», — отметил Ройзман. Он добавил, что сидел 40 лет назад и с тех пор запах в камере не изменился. Ройзман выразил обеспокоенность судьбой других арестованных за участие в митингах — Ирины Норман и Алексея Гресько.

12 мая Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрел два дела в отношении Ройзмана. Политика обвиняли в организации несанкционированных митингов 31 января и 21 апреля. Оба раза суд признал Ройзмана виновным и назначил ему девять суток ареста. Областной суд оба срока уменьшил до суток.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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