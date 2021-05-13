Российские актеры полетят на МКС снимать фильм

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Вместе с основными актерами полетят и их дублеры Фото:

В начале октября космический корабль «Союз МС-19» вместе с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко отправится в космос, чтобы снимать фильм «Вызов». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».

«Для съемок художественного фильма „Вызов“ (рабочее название) принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко», — говорится на сайте компании. Сообщается также, что вместе с основными актерами полетят и их дублеры — Алена Мордовина и Алексей Дудин.

Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Сами съемки пройдут на Международной космической станции. Актеры будут готовиться к космическому путешествию, как настоящие космонавты: они пройдут испытания на центрифуге, вибростенде, совершат тренировочные полеты и пройдут парашютную подготовку.

Ранее госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку специальной ракеты, чтобы отправить животных к Луне. Это планируется сделать, чтобы исследовать влияние межпланетного перелета на живые организмы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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