Российские актеры полетят на МКС снимать фильм

В начале октября космический корабль «Союз МС-19» вместе с актерами Юлией Пересильд и Климом Шипенко отправится в космос, чтобы снимать фильм «Вызов». Об этом сообщает госкорпорация «Роскосмос».
«Для съемок художественного фильма „Вызов“ (рабочее название) принято решение рекомендовать к назначению в основной экипаж Юлию Пересильд и Клима Шипенко», — говорится на сайте компании. Сообщается также, что вместе с основными актерами полетят и их дублеры — Алена Мордовина и Алексей Дудин.
Старт экспедиции запланирован на 5 октября 2021 года с космодрома Байконур. Сами съемки пройдут на Международной космической станции. Актеры будут готовиться к космическому путешествию, как настоящие космонавты: они пройдут испытания на центрифуге, вибростенде, совершат тренировочные полеты и пройдут парашютную подготовку.
Ранее госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку специальной ракеты, чтобы отправить животных к Луне. Это планируется сделать, чтобы исследовать влияние межпланетного перелета на живые организмы.
Подписывайтесь на URA.RU в