27 апреля 2021

Россия запустит животных на Луну

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Россия построит возвращаемый аппарат для доставки животных в окрестности Луны Фото:

Госкорпорация «Роскосмос» заказала разработку специальной ракеты, чтобы отправить животных к Луне. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

«Анализ проблемных вопросов и перспектив использования космического комплекса нового поколения „Возврат-МКА-Л“», — поставил задачу «Роскосмос». Комплекс оснастят возвращаемым аппаратом, который сможет доставлять к Луне животных и другие биологические объекты. Также аппарату придется проводить медико-биологические исследования по влиянию факторов межпланетного полета на живые организмы.

Сроки выполнения работ — до 15 ноября 2022 года. Еще через год после этого исполнитель должен будет определить проектный вид «Возврата-МКА-Л», уточняет телеканал 360. Когда космический корабль планируют запустить, не уточняется.

21 апреля глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о планах корпорации на ближайшее будущее. Одной из глобальных задач станет постройка национальной станции на орбите Земли, пишет агентство Nation news.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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