Губернатор Шумков объявил о строительстве медкомплекса в Кургане

В Кургане построят новый лечебно-диагностический комплекс. Об этом 13 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Через полтора года на площадке Областной клинической больницы начнется строительство нового лечебно-диагностического комплекса», — рассказал Шумков. По его словам, объект получится «большим, красивым и функциональным».
Губернатор отметил, что поручил проработать вопросы управления комплексом и обеспечения его кадрами. По словам главы региона, внутренний ремонт ключевых отделений областной больницы продолжится несколько лет.
В конце прошлого года Шумков заявлял, что в 2021 году в области планируется отремонтировать около 50 медицинских объектов. Он отметил, что особое внимание уделят Кургану и Шадринску.
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