12 мая 2021

Губернатор Шумков объявил о строительстве медкомплекса в Кургане

© Служба новостей «URA.RU»
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Якушев Владимир и Шумков Вадим. Курган, шумков вадим
По словам Вадима Шумкова, новый комплекс построят на площадке областной больницы (архивное фото) Фото:

В Кургане построят новый лечебно-диагностический комплекс. Об этом 13 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Через полтора года на площадке Областной клинической больницы начнется строительство нового лечебно-диагностического комплекса», — рассказал Шумков. По его словам, объект получится «большим, красивым и функциональным».

Губернатор отметил, что поручил проработать вопросы управления комплексом и обеспечения его кадрами. По словам главы региона, внутренний ремонт ключевых отделений областной больницы продолжится несколько лет.

В конце прошлого года Шумков заявлял, что в 2021 году в области планируется отремонтировать около 50 медицинских объектов. Он отметил, что особое внимание уделят Кургану и Шадринску.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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