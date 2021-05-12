Губернатор Шумков объявил о строительстве медкомплекса в Кургане

По словам Вадима Шумкова, новый комплекс построят на площадке областной больницы (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане построят новый лечебно-диагностический комплекс. Об этом 13 мая губернатор Курганской области Вадим Шумков написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Через полтора года на площадке Областной клинической больницы начнется строительство нового лечебно-диагностического комплекса», — рассказал Шумков. По его словам, объект получится «большим, красивым и функциональным».

Губернатор отметил, что поручил проработать вопросы управления комплексом и обеспечения его кадрами. По словам главы региона, внутренний ремонт ключевых отделений областной больницы продолжится несколько лет.

В конце прошлого года Шумков заявлял, что в 2021 году в области планируется отремонтировать около 50 медицинских объектов. Он отметил, что особое внимание уделят Кургану и Шадринску.