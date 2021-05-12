Сенаторы обсудят кандидатуру нового челябинского прокурора

Карен Габриелян руководит прокуратурой Карелии 10 лет Фото: официальный сайт прокуратуры Республики Карелия

В повестку заседания Совета Федерации на 19 мая внесен вопрос по кандидатурам новых региональных прокуроров. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, в списках будет указан прокурор Республики Карелия Карен Габриелян, которого должны перевести на аналогичную работу в Челябинскую область.

«Информация о результатах рассмотрения представленных президентом РФ для проведения консультаций кандидатур на должности заместителя генерального прокурора РФ и прокуроров субъектов РФ», — так значится вопрос в повестке, выставленной на официальном сайте Совфеда. Сенатор Андрей Клишас доложит, как прошли консультации в трех комитетах — по конституционному законодательству и госстроительству, по обороне и безопасности, по федеративному устройству.

После того, как на пленарном заседании заслушают доклад Клишаса, президент РФ Владимир Путин подпишет указ о назначениях. «Габриелян есть в списке как будущий прокурор Челябинской области, — рассказал URA.RU инсайдер. — До конца мая будет подписан указ и он приедет в Челябинск».

В прокуратурах Карелии и Челябинской области в ответ на запросы URA.RU отказались комментировать будущие назначения. Сенаторы, представляющие Челябинскую область, оказались недоступны для комментариев.

Место прокурора Челябинской области стало вакантным в январе, когда ушел в отставку Виталий Лопин. Сейчас Лопин работает в структурах Русской медной компании (РМК). Кандидатура Габриеллян, которого прочат на должность нового прокурора, ранее была согласована для перевода на другую работу на кадровой комиссии Генпрокуратуры РФ.