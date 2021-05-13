Дерипаска назвал прибыль предпринимателей интимной вещью

Банкам выгоднее обложить представителей бизнеса обеспечительными мерами, отметил он Фото: World Economic Forum — Michael Wuertenberg / wikimedia.org CC BY-SA-2.0

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Представителей власти не должно интересовать, что предприниматель делает с вырученными деньгами. Об этом рассказал миллиардер и совладелец объединенной компании «Русал», занимающейся производством алюминия, Олег Дерипаска.

«Такая интимная вещь — что делает предприниматель с прибылью. Хорошо, давайте тогда и Центробанк России будет в той же лодке. Дело не в щедрости или в жадности. Долговой рынок отсутствует», — так он отреагировал на недавние слова председателя правительства РФ Михаила Мишустина о жадности российских предпринимателей, которая провоцирует рост цен. Слова миллиардера приводит Forbes.

Дерипаска также высказался о том, что банкам выгоднее обложить представителей бизнеса обеспечительными мерами. «У нас самая кабальная система из существующих в мире», — заявил он. Миллиардер надеется на альтернативные варианты решения этой проблемы, пишет Pravda.ru.

Другие представители российского бизнеса не остались в стороне и тоже отреагировали на слова председателя правительства. Они считают, что государству необходимо работать над повышением доходов граждан, чтобы россияне могли позволить себе все необходимые товары. По их мнению, рост цен не связан с теми причинами, которые назвал Мишустин.