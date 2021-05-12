«Новые люди» высказались против слияния Пермского края с соседями

В партии «Новые люди» раскритиковали идею объединения Пермского края с регионами-соседями Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Член партии «Новые люди», экс-мэр Якутска Сардана Авксентьева высказалась против объединения Пермского края с соседними регионами. Так она прокомментировала инициативу вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина, предложившего укрупнить ряд субъектов РФ.

«Инициатива объединения регионов, высказанная Маратом Хуснуллиным, особенно ухудшит состояние малого и среднего бизнеса Пермского края. Бизнес Прикамья просто не выживет без рынков сбыта в лице соседних менее богатых регионов — Удмуртии и Кировской области», — приводит РБК слова Авксентьевой. Политик напомнила, что в 2005 году произошло объединение Пермской области и Коми-Пермяцкого АО, но в итоге ни один из субъектов от этого не выиграл.

Объединение регионов не принесет им существенной пользы, уверен научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Вновь образованные субъекты, по его словам, останутся без существенного федерального финансирования. «Такой подход усилит федеральный бюджет, но в регионах денег станет меньше. Если объединить, к примеру, Тюмень с Курганом, то тогда уже Кургану дотации можно не давать, потому что в Тюмени и так много денег», — сказал URA.RU Журавлев.

Политолог, экономист Антон Любич, напротив, считает правильной инициативу присоединения более слабых с экономической точки зрения регионов к более сильным. «Регион, который не в состоянии самостоятельно себя обслуживать, необходимо присоединять к экономически более устойчивым, чтобы значительная часть населения могла лучше участвовать в экономической жизни», — пояснил URA.RU Любич. Он добавил, что в выигрыше от объединения в первую очередь останутся группы населения, «зависящие от выплат государства».

Ранее вице-премьер Хуснуллин предложил объединить ряд регионов. Это, по его мнению, будет способствовать увеличению экономического потенциала субъектов РФ. Идею укрупнения территорий в разное время высказывали также глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин и лидер ЛДПР Владимир Жириновский.