Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации поделился мнением, что в России слишком много регионов и некоторые стоит объединить. О этом он заявил в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски».
«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал Хуснуллин. Он также счел несправедливым, что какие-то регионы имеют нефтяной бюджет, а другие нет. «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев?» — спросил вице премьер.
Он также отметил, что некоторые регионы не в состоянии ничего выполнять. «Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время», — рассказал заместитель председателя правительства. По его словам, данные заявления не являются официальной позицией правительства. Его представитель уточнил, что вопрос не прорабатывается.
Общенациональный план восстановления экономики, одобренный правительством РФ, запустит в России создание агломераций. Реформа может коснуться 15 регионов России. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предлагал объединить Екатеринбург с Челябинском и Пермью, таким образом создав агломерацию мирового уровня, приближающуюся к масштабам Москвы или Петербурга.
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