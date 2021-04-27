Вице-премьер Хуснуллин заявил, что в РФ слишком много регионов. Видео

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Марат Хуснуллин на пресс-подходе после селекторного совещания в Доме Правительства. Москва, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин заявил, что не хочет заниматься некоторыми регионами Фото:
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Экономический кризис 2020

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации поделился мнением, что в России слишком много регионов и некоторые стоит объединить. О этом он заявил в ходе круглого стола «Дом, дорога, среда обитания: сценарии развития, вызовы, ожидания, риски».

«Нам 85 регионов не нужно. Вот я Еврейской автономной областью не хочу заниматься, не хочу с точки зрения трудозатрат», — сказал Хуснуллин. Он также счел несправедливым, что какие-то регионы имеют нефтяной бюджет, а другие нет. «Или Курган — почему курганцы должны жить хуже тюменцев?» — спросил вице премьер.

Он также отметил, что некоторые регионы не в состоянии ничего выполнять. «Но это губернаторы, у каждого аппарат, он приходит ко мне на встречу, приходит к президенту, занимает наше время», — рассказал заместитель председателя правительства. По его словам, данные заявления не являются официальной позицией правительства. Его представитель уточнил, что вопрос не прорабатывается.

Общенациональный план восстановления экономики, одобренный правительством РФ, запустит в России создание агломераций. Реформа может коснуться 15 регионов России. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предлагал объединить Екатеринбург с Челябинском и Пермью, таким образом создав агломерацию мирового уровня, приближающуюся к масштабам Москвы или Петербурга.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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