В Челябинске снимают с праймериз депутата-бунтаря

На Илью Мительмана ополчились однопартийцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Челябинский областной оргкомитет по проведению праймериз ЕР по выборам в Госдуму 14 мая примет решение об участии в предварительном голосовании депутата гордумы Ильи Мительмана. 13 мая жалобы на него рассмотрела специальная комиссия, сообщили URA.RU в оргкомитете.

«Комиссия по рассмотрению жалоб при челябинском областном оргкомитете по проведению праймериз получила несколько обращений. Одно из них связано с подкупом избирателей, однако вручение сертификатов в ходе предварительного голосования не считается таковым», — рассказали URA.RU в комиссии.

Другие обращения более серьезны. Так, депутат гордумы Эмиль Абубакиров указал, что 30 апреля на сессии думы Мительман вопреки решению фракции ЕР проголосовал против отчета мэра. «Заявитель считает это грубым нарушением, дискредитирующим партию в глазах челябинцев», — констатировали в оргкомитете.

«Кроме того, члены фракции ЕР в гордуме сообщили, сейчас идет проверка сведений о наличии у Мительмана ипотечного счета в иностранном банке. Не поставлена точка и в вопросе его иностранного гражданства. В случае победы на праймериз и выдвижения кандидатом от Единой России при подтверждении этих фактов кандидат будет снят с выборов и партия лишится своего представителя в округе», — пояснили также URA.RU в комиссии оргкомитета.

«У меня нет ни иностранного гражданства, ни заграничных счетов. Что до оценки действий главы города, еще за год до сессии я ставил вопросы о состоянии дел в городе — с тех пор ничего не изменилось. На заседании фракции я не присутствовал. Если за мое мнение меня снимут с праймериз, оценку этому дадут мои избиратели», — заявил URA.RU Мительман. Политик подал заявление на праймериз ЕР по партийным спискам и по Челябинскому одномандатному округу. Электронное голосование по праймериз пройдет с 24 по 30 мая, парламентские выборы — в сентябре.