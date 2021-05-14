Главный эсер обсудит с Евгением Куйвашевым предстоящие выборы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Лидер партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» Сергей Миронов 21 мая приедет в Екатеринбург, чтобы обсудить предстоящие парламентские выборы с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и региональными элитами. Как сообщил URA.RU источник, близкий региональному руководству партии, речь пойдет о конфигурации территориальной группы: принято решение объединить Свердловскую область с Пермским краем.

При этом во главе регионального партсписка встанут глава свердловского отделения партии Андрей Кузнецов и депутат Госдумы Дмитрий Ионин. «Сергей Миронов ставит задачу, чтобы оба они получили депутатские мандаты. Сделать это в рамках одной Свердловской области проблематично, поэтому принято решение объединить ее с Пермским краем», — рассказал собеседник агентства.

Пока неизвестно, готовы ли пермские эсеры работать на раскрутку свердловчан, однако последняя запись Дмитрия Ионина в Facebook рассказывает о совместной поездке с Кузнецовым в Пермский край. «Конфигурация тергрупп и их состав будет утвержден на партийном съезде в конце июня, пока же говорить о чем-то преждевременно. Мы с Андреем Анатольевичем как верные штыки готовы исполнить поручение руководителя партии Сергея Миронова», — прокомментировал Дмитрий Ионин. Получить комментарий Андрея Кузнецова на момент публикации не удалось. В департаменте информполитики региона заявили, что пока не располагают данными о встрече губернатора с Сергеем Мироновым.

Обновлено в 10:54. Андрей Кузнецов не стал комментировать информацию. «Решение примет съезд в конце июня», сказал он.