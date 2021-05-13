Боеприпас, которому больше сотни лет, уничтожили росгвардейцы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Ишима (Тюменская область) нашел на своем приусадебном участке британскую гранату времен Первой мировой войны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Специалисты группы разминирования ОМОН обследовали предмет, внешне схожий с гранатой. Подозрительную находку обнаружил житель Ишима на своем приусадебном участке», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Боеприпас оказался настоящим, хоть и сильно проржавевшим. Его идентифицировали как гранату Миллса образца 1915 года. Такие изобрели и начали производить в Великобритании, во время Первой мировой войны.

«Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности вывезен специалистами ведомства и уничтожен», — рассказали URA.RU в Росгвардии. Ранее агентство писало, что на территории одной из тюменских строек нашли минометную мину.

Фото: управление Росгвардии по Тюменской области