13 мая 2021
12 мая 2021

Тюменец нашел на огороде британскую гранату времен Первой мировой. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Ректор Челябинского Государственного Университета - ЧелГУ, Сергей Таскаев. Челябинск, граната, портрет, лимонка, таскаев сергей
Боеприпас, которому больше сотни лет, уничтожили росгвардейцы Фото:

Житель Ишима (Тюменская область) нашел на своем приусадебном участке британскую гранату времен Первой мировой войны. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

«Специалисты группы разминирования ОМОН обследовали предмет, внешне схожий с гранатой. Подозрительную находку обнаружил житель Ишима на своем приусадебном участке», — рассказали URA.RU в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

Боеприпас оказался настоящим, хоть и сильно проржавевшим. Его идентифицировали как гранату Миллса образца 1915 года. Такие изобрели и начали производить в Великобритании, во время Первой мировой войны.

«Боеприпас с соблюдением необходимых мер безопасности вывезен специалистами ведомства и уничтожен», — рассказали URA.RU в Росгвардии. Ранее агентство писало, что на территории одной из тюменских строек нашли минометную мину.

Фото:

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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