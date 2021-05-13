13 мая 2021

Свердловский политик удачно продвинул супругу. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Ивачев с супругой Викторией
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Супруга первого секретаря свердловского обкома КПРФ Александра Ивачева Виктория стала кандидатом в члены ЦК КПРФ. Об этом коммунисты рассказали в партийном издании «Свердловская правда».

Виктория Ивачева является главой регионального отделения Всероссийского женского союза «Надежда России». Самого Александра Ивачева в газете поздравляют с избранием в президиум ЦК партии. Получить его комментарий на момент публикации не удалось.

Как писало URA.RU, свердловский коммунист согласован в федеральный список партии на сентябрьских выборах в Госдуму, что фактически гарантирует ему мандат федерального депутата. Источники агентства сообщают, что семья Ивачевых уже приступила к строительству квартиры в Москве.

Кроме упомянутых супругов, федеральный статус получили и другие свердловские представители партии. Членом ЦК в очередной раз избран действующий депутат Госдумы Николай Езерский, кандидатами в члены ЦК — первый секретарь свердловского обкома молодежной организации Денис Курочкин и первый секретарь качканарского отделения КПРФ Габбас Даутов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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