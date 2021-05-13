13 мая 2021

Свердловские VIP отправились на неформальную встречу с лопатами. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Субботник на территории детской больницы №9. Екатеринбург
Евгений Кукйвашев (в центре) посадил несколько деревьев Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со своими заместителями и членами правительства отправился на субботник в уборке территории детской больницы №9. Политики вооружились новыми лопатами и посадили деревья, передает корреспондент URA.RU.

«Здесь наши меценаты помогли с капремонтом, в отношении оборудования. Мы не могли остаться в стороне», — отметил губернатор. Он добавил, что хочется придать уют территории больницы.

Также на субботник вышли первый заместитель Александр Высокинский, заместители Сергей Швиндт, Сергей Зырянов, Андрей Карлов, Валерий Чайников. Также в мероприятии приняли участие глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий и первый замруководителя аппарата свердловского правительства, начальник департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев.

Субботник на территории детской больницы №9. Екатеринбург
Андрей Карлов (слева) помог губернатору с посадкой деревьев
Фото:
Субботник на территории детской больницы №9. Екатеринбург
Валерий Чайников полил только что посаженую елку
Фото:
Субботник на территории детской больницы №9. Екатеринбург
Александр Высокинский (справа) воспользовался помощью Сергея Зырянова
Фото:
Субботник на территории детской больницы №9. Екатеринбург
Для мероприятия политики выбрали неформальный стиль одежды — джинсы и футболки. На фото: Виктор Шептий (слева) и Вадим Дубичев
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Ранее губернатор планировал выйти на субботник 24 апреля, но его отменили из-за плохой погоды. 4 мая Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым были замечены в центре Екатеринбурга — они благоустраивали клумбу.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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