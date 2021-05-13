Евгений Кукйвашев (в центре) посадил несколько деревьев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев со своими заместителями и членами правительства отправился на субботник в уборке территории детской больницы №9. Политики вооружились новыми лопатами и посадили деревья, передает корреспондент URA.RU.

«Здесь наши меценаты помогли с капремонтом, в отношении оборудования. Мы не могли остаться в стороне», — отметил губернатор. Он добавил, что хочется придать уют территории больницы.

Также на субботник вышли первый заместитель Александр Высокинский, заместители Сергей Швиндт, Сергей Зырянов, Андрей Карлов, Валерий Чайников. Также в мероприятии приняли участие глава регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий и первый замруководителя аппарата свердловского правительства, начальник департамента по местному самоуправлению Вадим Дубичев.

Андрей Карлов (слева) помог губернатору с посадкой деревьев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Валерий Чайников полил только что посаженую елку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Александр Высокинский (справа) воспользовался помощью Сергея Зырянова Фото: Анна Майорова © URA.RU

Для мероприятия политики выбрали неформальный стиль одежды — джинсы и футболки. На фото: Виктор Шептий (слева) и Вадим Дубичев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Ранее губернатор планировал выйти на субботник 24 апреля, но его отменили из-за плохой погоды. 4 мая Куйвашев вместе с мэром Екатеринбурга Алексеем Орловым были замечены в центре Екатеринбурга — они благоустраивали клумбу.