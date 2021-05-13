Базы, расположенные в лесах, нельзя посещать до снятия режима ЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Тюменские базы отдыха перестали принимать посетителей и возвращают клиентам предоплаты за бронь. Об этом URA.RU рассказали в администрациях компаний. Бизнес теряет деньги из-за введенного в регионе режима ЧС.

«Со вчерашнего дня нами принято решение о приостановке приема гостей. Обзваниваем тех, кто бронировал мангальные зоны и беседки, возвращаем им средства. Ситуация, конечно, печальная. Только немного оправились после пандемии, и новое ограничение. Ждем и надеемся, что запрет снимут в ближайшее время», — рассказал URA.RU управляющий базы отдыха «Усадьба».

Об аналогичной ситуации рассказали в администрации базы «Сосновый бор». «Каких-то дополнительных распоряжений от властей мы не получали. Но с сегодняшнего дня руководство приняло решение временно не принимать посетителей», — сообщили в компании в разговоре с URA.RU.

11 мая в Тюменской области ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Он подразумевает, что гражданам нельзя посещать леса. Однако то, что это относится и к оборудованным базам отдыха, ранее не обсуждалось.

«Запрет распространяется на те базы, которые расположены на землях лесного фонда. Это вынужденная мера. Думаю, что скоро ограничения будут сняты. Сейчас обстановка с пожарами постепенно стабилизируется. Как только режим ЧС будет отменен, бизнес снова сможет работать», — рассказал URA.RU начальник отдела по пожарной безопасности регионального департамента гражданской защиты Алексей Морозов.