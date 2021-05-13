13 мая 2021
12 мая 2021

Вице-премьеру РФ рассказали, каким будет метро в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-подход Марата Хуснуллина. Челябинск, хуснуллин марат, текслер алексей
Алексей Текслер (слева) представил Марату Хуснуллину проект строительства метро в Челябинске (фото из архива) Фото:

Губернатор Алексей Текслер представил проект завершения строительства метро в Челябинске вице-премьеру РФ Марату Хуснуллину. Согласно проекту, в метро будет интегрирована трамвайная сеть. Доклад прозвучал на заседании правительственной комиссии по развитию регионов, сообщили URA.RU в пресс-службе правительства.

«Метротрамвай — это новое качество городской среды, градостроительства, новый этап развития общественного транспорта в регионе. В части эффектов, о которых я хотел бы сказать, — это увеличение деловой активности, строительства жилья, повышение транспортной мобильности, улучшение экологической ситуации, прямой рост налоговых поступлений», — заявил Текслер на совещании. Хуснуллин ответил, что данный проект необходимо подержать.

«Считаю, что строительство метрополитена с интеграцией его в трамвайную сеть надо поддержать. Достроим метро, начнет и жилищное строительство развиваться. Я сам лично выслушал проектировщиков, с их мнением согласен и поддерживаю мнение губернатора», — отметил Хуснуллин, добавив, что поддерживает также и проект модернизации электротранспорта в Челябинске.

В рамках совещания было озвучено, что регион станет первым, где будут реализованы инфраструктурные проекты с привлечением новых финансовых инструментов (бюджетных кредитов). Предложение использовать такой механизм поддержки региональной экономики ранее было внесено Текслером как руководителем комиссии Госсовета по направлению «Экономика и финансы».

Реанимировать строительство метро было решено во время визита Хуснуллина в Челябинск, который вместе с губернатором спускался в недостроенную подземку. Эту идею поддержал президент РФ Владимир Путин, который пообещал дать Челябинску инфраструктурный кредит. Мнения челябинцев по поводу метро разделились.

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