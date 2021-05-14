Володин поборется за право избираться в Госдуму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Володин снова избирается в «Единую Россию» Фото:
новость из сюжета
Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать в предварительном голосовании (праймериз) для участия думских выборах восьмого созыва от партии «Единая Россия». Спикер рассказал, что подал соответствующую заявку.

«Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании „Единой России“ в родной для себя Саратовской области», — цитирует ТАСС Володина. Председатель отметил, что поучаствует в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области.

Предварительное голосование за право выдвигать свою кандидатуру от партии «Единая Россия» пройдет с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня. По результатам праймериз будут подготовлены списки партии на выборы в Госдуму, сообщает «Утро.ру».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...