Володин поборется за право избираться в Госдуму

Володин снова избирается в «Единую Россию» Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Председатель Госдумы Вячеслав Володин будет участвовать в предварительном голосовании (праймериз) для участия думских выборах восьмого созыва от партии «Единая Россия». Спикер рассказал, что подал соответствующую заявку.

«Сегодня подал заявление на участие в предварительном голосовании „Единой России“ в родной для себя Саратовской области», — цитирует ТАСС Володина. Председатель отметил, что поучаствует в предварительном голосовании по одномандатному избирательному округу №163 и общеобластному округу Саратовской области.

Предварительное голосование за право выдвигать свою кандидатуру от партии «Единая Россия» пройдет с 24 по 30 мая. Итоги будут подведены к 1 июня. По результатам праймериз будут подготовлены списки партии на выборы в Госдуму, сообщает « Утро.ру ».