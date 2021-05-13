В ХМАО суд огласил приговор создателю сайта «Чиновник.ру»

Эдуарду Шмонину назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Суд назначил наказание создателю интернет-портала «Чиновник.ру» Эдуарду Шмонину в виде 8 лет колонии строгого режима за вымогательство и распространение порнографических материалов. Об этом URA.RU рассказали в прокуратуре ХМАО.

«Подсудимый, подготовил статью и видеоматериал, содержащие заведомо недостоверную информацию о совершении жителем Нефтеюганска противоправных поступков. Под угрозой их распространения в публичном доступе потребовал от последнего передачи ему денежных средств в сумме 3,5 млн рублей», — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, Шмонин разместил в публичном доступе видеозапись с участием другого потерпевшего, к которому испытывал личную неприязнь. Видео несло порнографический характер. В СУ СК по ХМАО добавили, что уголовное преследование Шмонина за клевету и нарушение неприкосновенности частной жизни прекращено в связи с истечением срока давности. На данный момент приговор в силу не вступил.

Ранее URA.RU писало, что главный враг властей ХМАО пойдет под суд в Сургуте. Уголовное дело по обвинительному заключению югорского бизнесмена и основателя скандально известного сайта «Чиновник.ру» Эдуарда Шмонина было передано для рассмотрения в сургутский городской суд еще в августе 2019 года.