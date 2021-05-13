13 мая 2021

Власти Кургана объяснили, почему нельзя купаться в мае

© Служба новостей «URA.RU»
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Пляжный отдых. Курган, берег, лето, пляж, отдых, водоем, шлепанцы
Купальный сезон пока не открыт Фото:

Представители администрации Кургана просят горожан не купаться в мае, несмотря на жару. Это несет опасность для здоровья, объясняет пресс-служба мэрии на сайте муниципалитета.

«Сейчас купаться нельзя, это очень опасно не только для здоровья, но и для жизни», — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Представители мэрии напомнили, что купальный сезон в Кургане не открыт.

В мэрии отметили, что 14 мая вода не соответствовала нормам: она еще недостаточно прогрелась и из-за купания можно заболеть. При температуре воды ниже +18 градусов неизбежны переохлаждения и судороги. Сотрудники администрации попросили родителей не купаться в водоемах самим и не позволять делать это детям. В регионе водоемы ежедневно патрулируют инспекторы Центра ГИМС областного ГУ МЧС России.

С 15 по 17 мая в некоторых районах Курганской области температура воздуха поднимется до +37 градусов. В регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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