Власти Кургана объяснили, почему нельзя купаться в мае

Купальный сезон пока не открыт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Кургана просят горожан не купаться в мае, несмотря на жару. Это несет опасность для здоровья, объясняет пресс-служба мэрии на сайте муниципалитета.

«Сейчас купаться нельзя, это очень опасно не только для здоровья, но и для жизни», — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Представители мэрии напомнили, что купальный сезон в Кургане не открыт.

В мэрии отметили, что 14 мая вода не соответствовала нормам: она еще недостаточно прогрелась и из-за купания можно заболеть. При температуре воды ниже +18 градусов неизбежны переохлаждения и судороги. Сотрудники администрации попросили родителей не купаться в водоемах самим и не позволять делать это детям. В регионе водоемы ежедневно патрулируют инспекторы Центра ГИМС областного ГУ МЧС России.

С 15 по 17 мая в некоторых районах Курганской области температура воздуха поднимется до +37 градусов. В регионе объявлена чрезвычайная пожарная опасность.