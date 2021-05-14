Бывших журналистов «Ведомостей» признали иноагентами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Издание бывших журналистов «Ведомостей» признано иноагентом Фото:

Список СМИ, признанных иноагентами, пополнился изданием VTimes. К такому решению пришли в Минюсте РФ.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса „VTimes.io“», — сообщает Минюст. Издание основали бывшие журналисты «Ведомостей».

Ранее Минюст признал иноагентом интернет-издание «Медуза». Также в реестр иностранных агентов попало «Первое антикоррупционное СМИ». В Минюсте уточнили, что это сделано, чтобы соблюсти действующее законодательство России.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...