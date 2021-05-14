Бывших журналистов «Ведомостей» признали иноагентами

Издание бывших журналистов «Ведомостей» признано иноагентом Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Список СМИ, признанных иноагентами, пополнился изданием VTimes. К такому решению пришли в Минюсте РФ.

«В реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено юридическое лицо, зарегистрированное в Королевстве Нидерландов, являющееся администратором доменного имени интернет-ресурса „VTimes.io“», — сообщает Минюст. Издание основали бывшие журналисты «Ведомостей».

Ранее Минюст признал иноагентом интернет-издание «Медуза». Также в реестр иностранных агентов попало «Первое антикоррупционное СМИ». В Минюсте уточнили, что это сделано, чтобы соблюсти действующее законодательство России.