Мэр Екатеринбурга уехал на консультации в другой регион

Алексей Орлов провел вторую за две недели встречу с нижегородским губернатором Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов сегодня работал в Нижнем Новгороде, где у него прошла встреча с губернатором региона Глебом Никитиным. Как сообщили в пресс-службе нижегородского правительства, Орлову показали, как Нижний Новгород готовится к 800-летию.

«Для коллег это имеет практическую ценность. В 2023 году Екатеринбург будет отмечать 300-летие. Это также очень значимое событие всероссийского значения. Мы готовы поделиться своим опытом», — заявил Никитин. Также он подтвердил, что встречался с Орловым во время своего визита в Екатеринбург 27 апреля (о неформальном разговоре ранее писало URA.RU).

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев сказал, что Орлова «очень впечатлил Нижегородский кремль и объем работ, который там сейчас проводятся». «Поразил масштаб работ по благоустройству в канун празднования 800-летия Нижнего Новгорода. Подобное взаимодействие между нашими муниципалитетами очень полезно», — отметил сам Орлов.

Алексей Орлов (в центре) вернется в Екатеринбург 15 мая. Вместе с ним в командировку уехали начальник комитета по благоустройству Тамара Благодаткова и профильный вице-мэр Алексей Бубнов Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области