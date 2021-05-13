Мэр из ХМАО вдвое увеличил доход из-за сделки с недвижимостью

Глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов увеличил свой доход в два раза по сравнению с 2019-м и заработал 22,7 млн рублей. В прошлом году он продал квартиру площадью 114,2 кв. м почти за 15 миллионов рублей. Сведения о доходах за 2020 были опубликованы на сайте администрации Нижневартовска.
«Декларированный годовой доход за 2020 год — 22 млн 689 тысяч рублей. В том числе от продажи квартиры — 14 млн 850 тысяч рублей», — указано в декларации. За 2019 год Тихонов заработал 9,4 млн рублей.
Мэр по-прежнему владеет лодочным мотором Suzuki DT 15S и надувной лодкой Yamaran F340. К ним, судя по декларации, прибавилась еще одна такая же лодка. В пользовании у градоначальника квартира 102,2 кв. м. Супруга Тихонова за год потеряла в доходах 400 тысяч рублей. Она задекларировала 5 миллионов рублей. Автомобилей у мэра и его жены нет.
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО стала больше зарабатывать во время пандемии. Доход Наталья Комаровой увеличился почти на полмиллиона рублей.
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