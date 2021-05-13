13 мая 2021
12 мая 2021
11 мая 2021

Мэр из ХМАО вдвое увеличил доход из-за сделки с недвижимостью

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, тихонов василий
Глава Нижневартовска Василий Тихонов заработал за прошедший год 22,7 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Глава Нижневартовска (ХМАО) Василий Тихонов увеличил свой доход в два раза по сравнению с 2019-м и заработал 22,7 млн рублей. В прошлом году он продал квартиру площадью 114,2 кв. м почти за 15 миллионов рублей. Сведения о доходах за 2020 были опубликованы на сайте администрации Нижневартовска.

«Декларированный годовой доход за 2020 год — 22 млн 689 тысяч рублей. В том числе от продажи квартиры — 14 млн 850 тысяч рублей», — указано в декларации. За 2019 год Тихонов заработал 9,4 млн рублей.

Мэр по-прежнему владеет лодочным мотором Suzuki DT 15S и надувной лодкой Yamaran F340. К ним, судя по декларации, прибавилась еще одна такая же лодка. В пользовании у градоначальника квартира 102,2 кв. м. Супруга Тихонова за год потеряла в доходах 400 тысяч рублей. Она задекларировала 5 миллионов рублей. Автомобилей у мэра и его жены нет.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО стала больше зарабатывать во время пандемии. Доход Наталья Комаровой увеличился почти на полмиллиона рублей.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...