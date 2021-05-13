Доходы главы курганского ГУ МЧС упали после переезда

Юрий Землянский отчитался о доходах в 2020 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Доходы начальника ГУ МЧС по Курганской области Юрия Землянского по итогам 2020 года составили 2,6 млн рублей. Это меньше его доходов в 2019 году, когда он служил на должности первого замначальника ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания. Декларации руководства курганского ГУ МЧС опубликованы на сайте ведомства.

Согласно опубликованным данным, декларированный годовой доход Землянского в 2020 году составил 2,638 млн рублей. Его доходы в 2019 году, по данным на сайте ГУ МЧС РСО-Алания, превышали 3,1 млн рублей, но с учетом продажи машины. В собственности Землянского в 2020 году числился автомобиль Toyota RAV4, но не было недвижимости. В пользовании у него и семьи есть две квартиры площадью 112,6 кв. м и 63 кв. м. Экс-начальник курганского ГУ МЧС Олег Рожков в 2018 году задекларировал доход почти в 2,9 млн рублей.

Первый замначальника ГУ МЧС по Курганской области Валерий Земляных по итогам 2020 года отчитался о доходе в 2,1 млн рублей (в 2019 году — 1,7 млн рублей). У него в собственности нет недвижимости и машины. Доходы замначальника курганского ГУ МЧС Константина Юровских снизились с 1,67 до 1,61 млн рублей. Другой заместитель Землянского, Дмитрий Пелих, по итогам 2020 года отчитался о доходе в 1,27 млн рублей. Он назначен на эту должность в ноябре 2020 года, поэтому его декларация за 2019 год не публиковалась.

Землянский стал врио начальника ГУ МЧС России по Курганской области в мае 2020 года. В июле того же года его официально назначили на эту должность. Последняя должность Землянского перед назначением в Курган — первый замначальника ГУ МЧС по Республике Северная Осетия-Алания.