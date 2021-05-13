Для пермяков подешевели туры в Египет

Стоимость туров из Перми в Египет начинается от 62 тысяч рублей на двоих Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Минимальная стоимость недельного отдыха в Египте с прямым вылетом из Перми 16 мая опустилась с 76 до 62 тысяч рублей на двоих. Турагенты в беседе с URA.RU объяснили это низким спросом, связанным с длительным трансфером и необходимостью сдавать сразу три теста на COVID-19.

«Конкуренция большая и загрузка рейса слабая, пара „спрос-предложение“ корректирует цены. Направление не очень востребовано среди пермяков. Бронирования есть, но их мало. Люди ждут, когда откроются другие направления», — рассказал URA.RU руководитель туркомпании «Солана» Данил Поздеев. Он говорит, что пермяки ждут прямых вылетов в Тунис, Турцию, Грецию и Болгарию.

«Тут же люди прилетают в Каир и трансфер [до курортов] — 7 часов. Плюс после возвращения надо будет сделать два теста на коронавирус, при въезде в Египет тоже потребуется тест. Итого три теста на человека», — объяснила URA.RU директор турагентства «В отпуск» Алена Ковалева. По ее подсчетам, стоимость полного тестирования для семьи из четырех человек обойдется приблизительно в 30 тысяч рублей.

По данным туроператора Coral Travel, стоимость недельного отдыха в Египте с вылетом из Перми с вылетом на 16 мая начинается от 62 тысяч рублей, на 23 мая — от 80 тысяч рублей. В первые дни после открытия нового направления ценники недельного отдыха на побережье Красного моря начинались от 91 тысячи рублей. Через два дня после старта продаж стоимость туров из-за низкого спроса упала на 20%.