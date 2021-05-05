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В Перми рухнули цены на туры в Египет

© Служба новостей «URA.RU»
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Египет, отдых туристов, аквапарк
Для пермяков стоимость отдыха в отелях на Красном море начинается от 76 тысяч рублей на двоих Фото:

Стоимость туров на отдых в Египте с прямым вылетом из Перми за два дня опустилась почти на 20%. Турагенты в беседе с URA.RU объяснили значительное снижение низким спросом, который обусловлен длительным трансфером из Каира в курортные города: Хургаду и Шарм-эш-Шейх.

«Еще два дня назад стоимость недельных туров на двоих в Египет начиналась от 91 тысячи рублей, сейчас — от 76 тысяч рублей. Ценники, вероятно, опустили из-за низкого спроса, чтобы первый рейс 16 мая не улетел полупустым», — рассказала URA.RU турагент Инна Соболева.

Руководитель одного из пермских турагентств по имени Сергей пояснил, что туристы с детьми не готовы к длительному трансферу из Каира в Хургаду и Шарм-эш-Шейх. «Это около 500 километров. Не каждый готов к дополнительным 6-8 часам в дороге», — объяснил он низкий спрос на туры.

По данным туроператора Coral Travel, первый рейс из Перми в Каир отправится 16 мая. Стоимость недельного отдыха в трехзвездочных отелях начинается от 76 тысяч рублей на двоих, в пятизвездочных отелях по системе All Inclusive — от 86 тысяч рублей.

URA.RU рассказывало, что египетские власти заявили о готовности принимать российских туристов. Граница с Египтом открывается с 10 мая. Россиянам не нужно сдавать тест на коронавирус, если у них будут документы, подтверждающие вакцинацию от COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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