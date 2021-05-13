13 мая 2021
12 мая 2021

Тюменцев ждет аномальная жара

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, парк маяковского, жара, цпкио
Температура воздуха будет на 10 градусов выше нормы Фото:

Ближайшие пять дней в Тюмени ожидается аномально жаркая погода. Об этом URA.RU рассказали в региональном Гидрометцентре. Такая жара может осложнить обстановку с лесными пожарами; она также опасна для граждан с проблемами со здоровьем.

«В Тюмени в период с 14 по 18 мая ожидается средняя суточная температура воздуха выше нормы на десять и более градусов», — рассказали URA.RU в тюменском Гидрометцентре. Такую жару специалисты называют аномальной и оценивают как опасное природное явление.

Ранее URA.RU писало, что до 15 мая на юге Тюменской области сохраняется пятый класс горимости лесов. Сухая и жаркая погода грозит возникновением новых природных пожаров.

Об опасности жары тюменцев предупредили и в региональном управлении ГИБДД. «В жаркие дни число ДТП увеличивается, в том числе из-за рассеявшегося внимания. Пожилым и людям с хроническими заболеваниями лучше отложить дневные поездки, особенно дальние», — рассказали URA.RU в пресс-службе ведомства. По словам инспекторов, прошлым летом несчастные случаи, связанные со смертью водителей за рулем, происходили в наиболее жаркие дни.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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