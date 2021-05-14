Вассерман предложил выплачивать россиянам пенсии по-новому

Пенсионные выплаты должны быть пропорциональны заработной плате, считает он Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Пенсионная реформа в России

Пенсии гражданам России нужно выплачивать из федерального бюджета. Так считает политконсультант, телеведущий и член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.

«Те из предыдущих поколений, кто еще жив, вправе получать свою долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из собственной заработной платы. В какой-то степени пенсия должна быть пропорциональна заработной плате, но пропорционально личным накоплениям надо также делить долю от всего дохода всей страны», — таким мнением Вассерман поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Ранее Вассерман предложил выплачивать гражданам безусловный базовый доход в размере 10 тысяч рублей с доходов от продажи нефти, напоминает Pravda.ru. Он считает, что Россия к этому готова — у нее уже был подобный опыт. Кроме того, телеведущий неоднократно высказывался и о пенсионной реформе в РФ. В последнем заявлении он назвал эти изменения ошибкой и обвинил правительство в неграмотной экономической политике.

В начале марта Вассерман изъявил желание баллотироваться в Государственную Думу, напоминает «Национальная служба новостей». Политконсультант пока не определился, от какой партии будет выдвигаться, и не исключил, что станет самовыдвиженцем.