Вассерман предложил выплачивать россиянам пенсии по-новому

Пенсии гражданам России нужно выплачивать из федерального бюджета. Так считает политконсультант, телеведущий и член партии «Справедливая Россия» Анатолий Вассерман.
«Те из предыдущих поколений, кто еще жив, вправе получать свою долю от всего, что делается в стране, а не только от накоплений из собственной заработной платы. В какой-то степени пенсия должна быть пропорциональна заработной плате, но пропорционально личным накоплениям надо также делить долю от всего дохода всей страны», — таким мнением Вассерман поделился в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Ранее Вассерман предложил выплачивать гражданам безусловный базовый доход в размере
В начале марта Вассерман изъявил желание баллотироваться в Государственную Думу, напоминает «Национальная служба новостей». Политконсультант пока не определился, от какой партии будет выдвигаться, и не исключил, что станет самовыдвиженцем.
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