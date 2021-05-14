Сенатор отказался от кресла в Совфеде ради карьеры в Тюмени

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По закону, Виктор Назаров не может совмещать политическую карьеру и работу в «Газпроме» Фото:

Сенатор Совета Федерации от Омской области Виктор Назаров отказался от должности ради карьеры в Тюмени. Как рассказали URA.RU в пресс-службе компании «Газпром межрегионгаз Север», экс-парламентарий назначен генеральным директором предприятия.

«Виктор Назаров подал заявление о сложении с себя сенаторских полномочий на этой неделе», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на председателя комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслава Тимченко. На следующий день стало известно, что экс-парламентарий получил должность в тюменском подразделении «Газпрома». «Решением совета директоров ООО „Газпром межрегионгаз Север“ генеральным директором предприятия избран Виктор Назаров», — рассказали URA.RU в пресс-службе компании.

Виктор Назаров пришел в газовую отрасль в 2003 году. Ранее он возглавлял ЗАО «Газпром межрегионгаз Омск». С 2012 по 2017 год являлся губернатором Омской области, а в 2018 году стал сенатором от заксобрания региона.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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